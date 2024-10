Deschamps explique l’absence de Lucas Chevalier chez les Bleus

À deux doigts de lancer une pétition.

Encore étincelant dans les buts lillois mercredi soir contre le Real Madrid en Ligue des champions (1-0), Lucas Chevalier a dû quelque peu retomber de son nuage à l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour affronter Israël et la Belgique les 10 et 14 octobre prochains, en Ligue des nations. Alors que ses superbes prestations depuis de longs mois, particulièrement commentées depuis le début de saison, laissaient présager une éventuelle convocation dans le groupe des trois gardiens de buts de l’EDF, le sélectionneur a préféré s’inscrire dans la continuité en renouvelant sa confiance à Alphonse Areola et Brice Samba, derrière le numéro 1 Mike Maignan.

Prendre son mal en patience

Interrogé sur le sujet, DD n’a pas manqué de souligner que les solides prestations du portier nordiste « le rapprochent naturellement d’une sélection dans le groupe », précisant toutefois que « les trois gardiens convoqués n’ont jusqu’à présent pas connu de baisse de régime pour autant ». Si Deschamps ne « s’interdit pas de lui ouvrir la porte plus tard », le gardien de 22 ans reste donc à nouveau à quai malgré son rêve non dissimulé de découvrir Clairefontaine au plus vite.

On est sûrs que Didier Deschamps a pris son abonnement DAZN ?

