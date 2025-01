Le PSG conserve sa troisième place parmi les clubs les plus lucratifs

22e sur le terrain, mais bien 3e sur le compte en banque.

Avec un chiffre d’affaires record de 805,9 millions d’euros en 2023-2024, le PSG indique dans un communiqué qu’il conserve sa troisième place dans la Football Money League du cabinet Deloitte, derrière le Real Madrid (1 045,5 millions d’euros) et Manchester City (837,8 millions d’euros), mais devant Manchester United (770,6 millions d’euros) ou encore et le Bayern (765,4millions d’euros). Notez aussi les 19e et 20e places de l’OM (287 millions d’euros) et de l’OL (264 millions d’euros).

Le Parc des Princes fait l’affaire

Depuis l’arrivée de QSI en 2011, les chiffres explosent : le club a multiplié par 8,5 ses revenus pour atteindre 4,25 milliards d’euros de valorisation. Et ce n’est pas fini. Paris continue de briller dans toutes les catégories, que ce soit les revenus de la billetterie (170 millions d’euros, une progression de 83 % depuis 2017) ou commerciaux (391,2 millions d’euros, top 5 européen). Tout ça avec un Parc des Princes limité à 48 000 places. Victoriano Melero, directeur général du club, salue une « croissance record et continue » qui permet de réduire les pertes (60 millions d’euros cette saison, contre 110 millions l’an dernier) et de poser les bases d’un projet durable.

Une bonne nouvelle de plus : pour la première fois, l’équipe féminine du PSG entre dans le top 10 des clubs européens les plus lucratifs avec 4,6 millions d’euros générés cette saison, soit une hausse de 25 % par rapport à l’année précédente.

Un stade bien rempli vaut toujours de l’or.

