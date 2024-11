Nice rattrape Lille sur le gong

OGC Nice 2-2 Lille OSC

Buts : Diop (56e) et Louchet (90e+6) pour le Gym // Fernandez-Pardo (17e) et Bakker (66e) pour le LOSC

Grâce à une ultime action « Ave Maria », l’OGC Nice a sauvé un point contre le LOSC (2-2). Pendant une heure et demi, les deux équipes ont joué au chat et à la souris. Résultat, elles se suivent aussi au classement (Lille est quatrième, Nice cinquième).

Pardo my French

En début de match, le Gym verrouille bien en défense et domine même les débats avec son jeu rapide, malgré une possession largement en faveur du LOSC, à hauteur de 70% dans le premier quart d’heure. Pour autant, ce sont les Dogues qui pointent le bout de leur nez au tableau d’affichage. D’une frappe du droit, Matias Fernandez-Pardo, qui s’était infiltré dans la surface depuis le côté gauche, attrape sans trembler la lucarne de Marcin Bułka (0-1, 17e). Le bloc niçois tente de reprendre ses esprits mais la maladresse est au rendez-vous, tout comme Lucas Chevalier, sur sa ligne, devant Jérémie Boga (31e). Pendant ce temps, les Lillois exploitent la largeur et fatiguent leurs hôtes.

Le résultat était trop Louchet

Au retour des vestiaires, les Aiglons montent d’un cran et l’entrant Sofiane Diop s’illustre avec une Madjer décisive pour devancer Chevalier, sur un centre dans les six mètres de Jonathan Clauss (1-1, 56e). Coaching gagnant pour Franck Haise. Galvanisés, les locaux se projettent de plus en plus… mais les Lillois ont de la ressource. Côté gauche, Fernandez-Pardo centre en retrait pour Benjamin André, dont la frappe heurte le poteau de Bułka. À la retombée, André décale à gauche Mitchel Bakker qui fait – comme l’ancien joueur de La Gantoise en première période – souffrir la lucarne du portier polonais (1-2, 66e). Réalisme et efficacité. Le match se débride un peu dans le money time, mais Gabriel Gudmundsson, encore servi à gauche, voit sa sacoche des 20 mètres cogner là-aussi le poteau de Bułka. Dans l’autre surface, nouveau coup de chaud pour Lucas Chevalier, qui voit un ballon d’Ali Abdi s’envoler quelques centimètres au-dessus de sa transversale (84e). Finalement, sur un ultime coup franc lointain et avec Bułka dans la surface lilloise, Tom Louchet reprend le ballon à ras de terre pour offrir un point à l’OGCN (2-2, 90e+6). Équitable et logique.

OGC Nice (3-4-2-1) : Bułka – Ndayishimiye, Bombito, Bard – Clauss, Rosario, Ndombélé, Abdi – Guessand, Boga – Cho. Entraîneur : Franck Haise.

Lille OSC (4-2-3-1) : Chevalier – Mandi, B. Diakité, Alexsandro, Bakker – André, Mukau – Zhegrova, Bouaddi, Fernandez-Pardo – David. Entraîneur : Bruno Genesio.

