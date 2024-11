Pronostic Nice Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille accroche Nice ?

Ce dimanche à l’Allianz Riviera, Nice reçoit Lille dans une opposition mettant aux prises deux formations engagées en Europe cette semaine, et se suivant au classement. Après avoir connu un départ poussif en Europa League, le Gym jouait une partie importante face à Twente. Mal rentrés dans leur match, les Aiglons se sont retrouvés menés de 2 buts mais ont réussi à revenir au score, marquant même en infériorité numérique lors de l’égalisation. Ce point permet à Nice de pouvoir conserver ses chances. Sur le plan national, le club azuréen se montre irrégulier, pas aidé par des absences importantes. Toutefois, les Niçois ont retrouvé de leur solidité puisqu’ils sont invaincus depuis leur déplacement au Vélodrome. En effet, les hommes de Franck Haise sont sur 6 journées sans la moindre défaite. Lors de ses deux dernières rencontres, la formation niçoise s’est imposée face à Monaco (2-1) dans le derby et à Brest (0-1). Ces résultats ont redonné de la confiance aux Aiglons, car Monégasques et Brestois brillent en C1. Ayant aligné pas mal de remplaçants jeudi, Haise devrait opérer de nombreux changements pour pour la réception de Lille. Le retour dans le 11 de Guessand, 6 buts déjà en L1, est notamment attendu, aux côtés de Boga et Cho, tous deux buteurs jeudi.

En face, Lille réalise une incroyable campagne de Ligue des Champions. Passé par les barrages, le LOSC a certes perdu contre un Sporting très intéressant, mais a ensuite enchainé les prestations de 1er plan avec des succès contre le Real Madrid et l’Atletico Madrid pour un nul en milieu de semaine face à la Juventus (1-1). Malgré l’adversité rencontrée, le club nordiste est bien placé pour se qualifier. Lors des 4 dernières rencontres, le LOSC fera face à 3 adversaires à sa portée et face à Liverpool qui semble un cran au-dessus. En Ligue 1, les hommes de Génésio ne sont pas en reste avec une 4e place au classement, juste devant Nice. Depuis son passage délicat avec des revers consécutifs face au PSG et l’ASSE, Lille a parfaitement redressé la tête en restant invaincu lors des 6 dernières journées. A l’instar de Nice, le LOSC a eu pourtant un calendrier compliqué avec un derby remporté face à Lens (0-2), un bon nul en Principauté contre Monaco (0-0) et surtout des regrets à domicile face à Lyon (1-1) avec une égalisation concédée en toute fin de match. Touché aussi par les blessures, Lille conserve fière allure avec les Zhegrova, David (7 buts en L1 et encore buteur face à la Juve) ou André. Avec 48h de récupération supplémentaire, Lille devrait profiter de sa fraicheur pour prendre au moins un point dans le sud de la France.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

