Lille fait replonger Brest, David à la table des centenaires

Lille 3-1 Stade brestois

Buts : David (7e S.P., 69e), Haraldsson (44e) // Ajorque (48e)

Le cent de la veine !

Jonathan David a marqué un peu plus l’histoire du LOSC ce vendredi lors de la victoire des Dogues face à Brest (3-1). L’attaquant a profité d’une main de Julien Le Cardinal pour scorer sur penalty et inscrire son 100e but sous le maillot lillois (1-0, 7e). Le malheureux défenseur brestois a ensuite pris un courant d’air dans son duel avec le Canadien, qui a envoyé un centre dans la bonne zone pour Hákon Haraldsson, dont la reprise a surpris Marco Bizot (2-0, 44e).

Ludovic Ajorque a relancé la partie d’un tir rasant du gauche, signant son quatrième but de la saison (2-1, 48e). Les réflexes de Lucas Chevalier l’ont privé du doublé (52e). Sous la menace, le LOSC a pu compter sur David, encore, pour s’éviter des frayeurs. Le Canadien a bien senti le coup et a suivi la frappe d’Edon Zhegrova, mal repoussée par Bizot, pour redonner de l’air à son équipe (3-1, 69e). Le gardien brestois l’a empêché de claquer un triplé (78e), mais pas de prendre la tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec 11 réalisations, une de plus que Bradley Barcola. Dans son sillage, le LOSC s’installe provisoirement sur le podium.

Maintenant, à Sturm Graz de passer à la casserole mercredi.

