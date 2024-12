Nice saisit la direction technique de l'arbitrage après le match à Lyon

Nice repart de Lyon avec un goût amer.

Ce n’est pas la pissaladière qui a cramé ni à cause du 4-1 encaissé, mais pour cette impression persistante de ne pas avoir été arbitré à armes égales. Ce lundi, par un communiqué, le club azuréen a officialisé ses demandes d’explications auprès de la Direction technique de l’arbitrage et de la LFP.

Un accès aux échanges avec la VAR réclamé

Le moment le plus marquant selon les Aiglons ? Les contacts répétés de Duje Ćaleta-Car sur Evann Guessand, qui auraient pu valoir un penalty. Le VAR aurait alerté l’arbitre central, mais rien n’a bougé. Et ce n’est pas tout, Nicolas Tagliafico a envoyé Mohamed-Ali Cho au tapis, et Sofiane Diop a été sévèrement taclé par l’éternel Ćaleta-Car. Deux actions qui, selon les Niçois, méritaient au minimum une analyse vidéo. Silence radio côté arbitrage.

Besoin de comprendre… ⤵️ — OGC Nice (@ogcnice) December 2, 2024

Pour Nice, ces polémiques ne sont pas nouvelles. Depuis trois ans, chaque visite au Groupama Stadium semble rimer avec décisions discutables : penaltys oubliés pour les Aiglons, coups de sifflet généreux pour l’OL. Une accumulation qui agace mais surtout intrigue. Le club dit ne pas remettre en cause la supériorité lyonnaise sur le terrain, mais exige des réponses. Notamment accéder aux échanges entre arbitres et VAR.

