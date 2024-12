FC Nantes : une entreprise soupçonnée d’employer des agents de sécurités en situation irrégulière

Ah !

En marge de la rencontre entre Nantes et Le Havre, qui s’était soldée par une victoire du HAC à La Beaujoire lors de la 12e journée de Ligue 1 (0-2), deux dirigeants d’une entreprise de sécurité privée ont été placés en garde à vue selon Le Parisien. La raison ? Ils sont soupçonnés d’avoir fait travailler des agents en situation irrégulière sur le territoire français.

Le montant de la fraude est estimé à 500 000 euros

Ces derniers ont été arrêtés directement dans le stade par des enquêteurs de l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (Oltim) de Loire-Atlantique. De plus, toujours selon Le Parisien, lors de ses investigations, la police a entendu 18 personnes, employées pour assurer la sécurité de l’enceinte. Le montant de la fraude serait d’environ 500 000 euros. Victime potentielle dans cette affaire, le FC Nantes a assuré « avoir collaboré avec les services de police et judiciaire compétents afin d’aider ces derniers dans l’instruction de leur dossier » avant de déclarer « se réserver le droit de déposer plainte en tant que victime et réclamer réparation du préjudice, notamment financier »

