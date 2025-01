Lyon se fait peur et concède le nul à Nantes

Nantes 1-1 OL

Buts : M. Mohamed (90e) pour le FCN // Nuamah (10e) pour l’OL

Anthony Lopes tient sa (petite) revanche.

Pour son quatrième match seulement dans la cage du FC Nantes, l’ex-gardien de l’OL retrouvait déjà son ancienne équipe, ce dimanche à la Beaujoire. Célébré par un tifo à son effigie sorti par le parcage lyonnais au coup d’envoi, auteur de quelques belles parades sur les tentatives de ses copains (45e+2, 58e) et sauvé par son montant face au délicieux Rayan Cherki (45e+4), Lopes a permis aux Nantais d’accrocher le nul (1-1) ; le quatrième consécutif pour les hommes d’Antoine Kombouaré, désormais 14es. Sixième, Lyon n’a plus gagné depuis cinq rencontres toutes compétitions confondues.

Les Rhodaniens avaient pourtant parfaitement démarré grâce à Ernest Nuamah, à la conclusion d’un beau mouvement collectif (0-1, 10e). Au fil des minutes, les débats se sont largement rééquilibrés, et les ouailles de Pep Sage n’ont plus proposé grand-chose après la pause, laissant les Canaris revenir dans le match et mettre le feu avant la sonnerie. Finalement, après une roquette envoyée par le rafraîchissant Dehmaine Tabibou (85e), Moses Simon a été récompensé de son match exténuant en trouvant Mostafa Mohamed, buteur de la tête après son entrée à la demi-heure de jeu (1-1, 90e) et tout proche du doublé alors que l’OL se liquéfiait (90e+4).

Avec tout ça, c’est le Stade rennais qui se retrouve barragiste.

FCN (4-2-3-1) : Lopes – Amian (Tabibou, 78e), S. Sow, Pallois, Cozza (Leroux, 78e) – Castelletto, Chirivella (c) – H. Guirassy (M. Mohamed, 69e), Mollet (Coco, 69e), Simon – Abline (Gbamin (90e+3). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

OL (4-3-3) : Perri – Kumbedi (Maitland-Niles, 73e), Mata, M. Niakhaté, Tagliafico – Veretout, Matić, Tolisso – Cherki (T. Almada, 64e), Lacazette (Mikautadze, 64e), Nuamah. Entraîneur : Pierre Sage.