Nasser dément un rapprochement avec Mo Salah, mais annonce celui avec Bill Gates

Non, Mo Salah ne débarquera pas au PSG cet hiver.

Enfin, si on en croit Nasser Al-Khelaïfi : « Ce n’est pas vrai. C’est un joueur fantastique mais pour être honnête nous n’y avons jamais pensé. Nous savons que tous les clubs aimeraient l’avoir mais cette rumeur n’est juste pas vraie » Une déclaration pour Sky Sport qui, en langage mercato, veut dire : « on n’a pas encore signé le contrat ». Reste que le président parisien laisse la porte entrebâillée pour des transferts en janvier : « S’il y a une opportunité, évidemment on l’explorera. » Traduction : préparez vous à 546 nouvelles rumeurs d’ici là.

