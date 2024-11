Pronostic Montpellier Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille enfonce Montpellier

Montpellier avait réussi l’an passé à obtenir son maintien en réussissant quelques coups par-ci par-là. Depuis l’entame de la nouvelle saison, la formation héraultaise est en souffrance, puisqu’elle se retrouve en dernière position avec 4 points de retard sur Rennes, premier non-relégable. Le week-end dernier, les Héraultais ont perdu gros à Geoffroy-Guichard en s’inclinant face à l’ASSE (1-0). Lors de cette rencontre, les Montpelliérains ont été les plus actifs mais ils ont manqué d’efficacité dans le dernier geste. Ce revers est d’autant préjudiciable que les Verts sont des adversaires directs dans la course au maintien. À la suite du départ catastrophique du club, le président Nicollin avait décidé de licencier Michel Der Zakarian, qui a été remplacé par Jean-Louis Gasset. Le nouvel arrivé a vu ses joueurs s’incliner au Havre et à Saint-Étienne, deux concurrents pour le maintien, mais remporter un match important face à Brest (3-1).

En face, Lille est sur la lancée de la saison dernière où il avait obtenu la 4e place. Qualifié pour la Ligue des champions, le club nordiste a débuté par un revers au Sporting, mais a ensuite retrouvé des couleurs en enchaînant les exploits face au Real, l’Atlético ou la Juventus. En milieu de semaine, le LOSC a fait un grand pas vers la qualification en s’imposant contre Bologne (1-2) sur un doublé de Mukau. Malgré certaines absences, la formation lilloise enchaîne les bonnes performances. En effet, les partenaires de Benjamin André sont invaincus depuis la mi-septembre toutes compétitions confondues, et le revers à Lisbonne. Le week-end dernier, les Nordistes ont mis fin à 2 matchs nuls de rang en s’imposant contre Rennes (1-0) avec un but du percutant Zhegrova. La force de cette équipe vient de son collectif car si David et Zhegrova sont les fers de lance de cette formation, les autres joueurs lillois se montrent en évidence à tour de rôle. En pleine forme, Lille devrait enfoncer Montpellier, et David confirmer son statut de meilleur buteur lillois (7 buts en 12 matchs de L1 notamment).

