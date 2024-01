Le chevalier a découpé les oranges.

Élu homme de la rencontre à l’issue du match nul et vierge face à Montpellier, lors de la 19e journée de Ligue 1 ce dimanche, le gardien du LOSC Lucas Chevalier a écœuré ses adversaires. En particulier Joris Chotard, qu’il connaît bien, puisque les deux hommes ont évolué ensemble sous le maillot des Bleuets. À la suite de la performance XXL du gardien de 22 ans (7 arrêts), le natif d’Orange a affiché sa déception en zone mixte, ayant été victime d’une sublime claquette : « Je la prends super bien, j’ai l’impression de là où je suis, qu’il met la main au dernier moment. On en a rigolé ensemble, mais j’avais envie de l’insulter », confessait le milieu de 22 ans, frustré.

Lucas Chevalier vs Montpellier. Man of the match. pic.twitter.com/R0aG4NC7ru

— Timothy (@Statmansticks) January 28, 2024