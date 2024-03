Espoirs : Thierry Henry appelle Cherki en renfort

Des forfaits qui arrangent un Lyonnais.

« Il était un peu dans le dur à Lyon » : pour Thierry Henry, Rayan Cherki n’avait plus le niveau requis pour jouer avec les Espoirs. Mais ça, c’était avant les blessures de Georginio Rutter et Joris Chotard, contraints de déclarer forfait. Le coach des Bleuets a finalement décidé d’appeler l’attaquant de l’OL à la rescousse après sa perf XXL face à Toulouse (2-3). Au Stadium, le Lyonnais a inscrit le deuxième but de son équipe avant de délivrer une passe décisive sur le but de Jake O’Brien.

De quoi convaincre l’ancien joueur d’Arsenal, qui l’a intégré au groupe qui affrontera la Côte d’Ivoire et les États-Unis les 22 et 25 mars. À quelques mois des Jeux olympiques, ces deux rencontres seront des tests importants pour une équipe qui reste sur une défaite face à l’Autriche (2-0).

Cherki bientôt doublement olympien ?

