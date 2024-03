Cherki : « Je devais prouver que je méritas »

La réponse du berger à la bergère.

Pointé du doigt pour ses récentes prestations et non retenu par Thierry Henry avec les Espoirs, Rayan Cherki a signé une belle entrée, guidant Lyon vers la victoire en fin de match à Toulouse. « Je suis satisfait de mon entrée, j’ai apporté ma pierre à l’édifice pour cette victoire. Je suis fier de l’équipe, on n’a pas abandonné. On aurait pu produire mieux en terme de jeu mais l’important c’était la victoire. On va pouvoir se reposer pendant la trêve internationale et revenir avec les mêmes envies voire mieux pour pouvoir tout arracher pendant la dernière partie de championnat », a-t-il pu se satisfaire après le coup de sifflet final au micro de Prime Vidéo.

🗣️ Rayan Cherki : "Le sélectionneur a raison, je n'ai pas été assez performant sur les derniers matchs. Ce soir, ça lui mettra un peu le sourire." 📨 Le message du jeune lyonnais à Thierry Henry après sa non sélection avec les Espoirs. #TFCOL pic.twitter.com/kFnGeF56M7 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 15, 2024

Une manière également pour le jeune rhodanien de répondre aux critiques. « Il fallait que je sois moi-même. J’étais déçu de ne pas débuter, je devais prouver que je méritais. Je pense que c’est chose faite, même si c’est une victoire d’équipe parce que les gars ont fait le boulot pendant 60 minutes. » Un message également envoyé à Thierry Henry, à quelques mois des Jeux Olympiques. « J’ai été déçu, forcément, parce qu’on sait que la sélection, c’est quelque chose qui me réussit bien. Mais c’est un choix du sélectionneur. Il a raison, je n’ai pas été assez performant je pense sur les derniers matchs. Je pense que ce soir, ça lui mettra un peu le sourire et j’espère que ça continuera comme ça, a conclu l’intéressé. On pensera au JO quand il faudra y penser. »

Est-ce qu’il est encore temps de changer la liste ?

L'OL met Toulouse à distance