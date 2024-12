Pierre Samsonoff : « Le Graët a un bilan plutôt positif »

Ah d’accord.

Invité de l’After Foot ce lundi soir, Pierre Samsonoff, en lice pour la présidence de la Fédération française de football (vote les 10 et 11 décembre, résultat le 14), a encore brossé dans le sens du poil l’ancien président de l’instance, Noël Le Graët : « C’est quelqu’un avec qui j’ai eu des relations très proches, des conflits. Aujourd’hui, on s’est retrouvé. Quand j’ai quitté la Fédération, on était en désaccord, mais un peu de temps a passé, on s’est revu. »

🎙️ @PierreSamsonoff, candidat à la présidence de la FFF: "Il y a un bilan plutôt positif de l'action de Noël Le Graët à la Fédé. Aujourd'hui, il me soutient, il l'a dit assez nettement" pic.twitter.com/8HN6zJuyXR — After Foot RMC (@AfterRMC) December 2, 2024

« Des accusations ont été démenties par la justice »

Le Breton, qui a travaillé durant 5 ans avec Le Graët, est ensuite revenu sur la fin de l’ère de son mentor : « Ça s’est terminé dans de mauvaises conditions et sur des accusations qui ont été démenties par la justice… Mais c’est aussi une période où la fédération fonctionnait bien, une période où elle performait. Il y a un bilan qui est plutôt positif. Aujourd’hui, il me soutient, assez nettement. » Également soutenu par le Lillois Benjamin André, le candidat a ensuite déroulé son programme en déclarant notamment vouloir représenter « tout le football français avec son équipe », ou encore vouloir « couper du terrain, parce que la Fédération fonctionne de manière trop centralisée et que les dispositifs sont trop complexes pour les clubs. »

Les pieds dans le plat.

