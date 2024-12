Kylian Mbappé saisit la LFP dans son litige avec le PSG

Le feuilleton entre Kylian Mbappé et le PSG n’en finit plus, même Plus belle la vie a réussi à se terminer.

Selon l’AFP, l’ex-numéro 7 parisien a officiellement saisi la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) pour « défaut de paiement de primes et salaires ». En clair, le Kyk’s et son clan réclament les 55 millions d’euros que le club refuse de lui verser. Une audience est déjà fixée au 11 décembre, d’après une source interne.

⚽ Kylian Mbappé a saisi la commission de discipline de la Ligue de football professionnel pour "défaut de paiement de primes et salaires" par le Paris SG, selon une source interne à l'instance nationale. Une audience se déroulera le 11 décembre, selon cette même source #AFP pic.twitter.com/87B1Vnhkld — Agence France-Presse (@afpfr) December 2, 2024

Retour en arrière. La guerre des nerfs a commencé dès septembre, quand la commission juridique de la LFP avait sommé le PSG de régler l’ardoise. Le club de la capitale, fidèle à sa ligne, n’a rien lâché. Deuxième round en octobre : la commission paritaire d’appel appuie là où ça fait mal et redemande le paiement. Silence radio côté Paris. En ultime recours, le PSG tente de s’en remettre à la FFF sauf que le dossier est rejeté pour dépôt hors délai. Mbappé et ses avocats passent donc à l’offensive. La date est cochée : le 11 décembre, Paris devra s’expliquer.

À ce rythme, c’est presque dommage que le Ballon d’or 2024 ne récompense pas ce pressing juridique.

Sondage : Luis Enrique va-t-il finir 2024 au PSG ?