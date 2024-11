Le PSG rembarré par la FFF dans son litige avec Kylian Mbappé

Il va falloir sortir le chéquier.

Bien décidé à ne pas donner raison – ni ses 55 millions d’euros – à Kylian Mbappé dans l’affaire des salaires et primes impayés à l’attaquant français, le PSG avait saisi le comité exécutif de la FFF, le 14 novembre. Pour rappel, le 25 octobre, la LFP a donné raison au joueur et à son clan dans le litige, en appelant Paris à régler la somme demandée.

Une demande transmise en retard

Et, si le club parisien refuse toujours de régler la note, cela ne devrait plus durer. Ce vendredi, l’AFP indique que la FFF a rejeté la requête du PSG de réexaminer l’injonction de la LFP à payer 55 millions d’euros de salaires et primes impayés à Kylian Mbappé. Toujours selon l’agence de presse, la demande auprès du comité exécutif de la FFF a été transmise un jour trop tard, alors que le club disposait de dix jours pour l’effectuer à compter de la décision de la commission paritaire d’appel de la LFP en faveur du joueur.

Enfin une bonne nouvelle pour l’attaquant.

PSG : rêvons dans l’ordre