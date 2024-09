La LFP demande au PSG de verser 55 millions d'euros à Kylian Mbappé

Mbappé 1, PSG 0.

Dans son affaire le mêlant au PSG pour des salaires et des primes impayés, Kylian Mbappé a finalement obtenu gain de cause. Alors qu’il avait balayé l’hypothèse d’une médiation proposée par la ligue professionnelle de football pour apaiser les tensions, le joueur du Real Madrid avait bien senti le coup puisque le PSG, son ancien employeur, a été condamné ce jeudi par la commission juridique de la ligue à verser les 55 millions d’euros réclamés par le joueur. Une somme qui comprend, en partie, les salaires impayés d’avril, mai et juin de cette année, avant son départ pour la Casa Blanca.

Le PSG temporise

Malgré tout, le PSG n’est pas (encore) prêt à mettre la main au portefeuille. Le club de la capitale estime que c’est à Mbappé de saisir le tribunal des prud’hommes pour obtenir l’argent et attend une décision de justice. « À la lumière des limites de la compétence juridique de la commission de la LFP pour prendre une décision complète sur ce dossier, celui-ci doit désormais être porté devant une autre juridiction », a indiqué le club de la capitale dans un communiqué.

Dans l’état actuel des choses, les Parisiens ont huit jours pour payer leur ancien attaquant.

Mbappé-PSG : les mauvais comptes font les bons ennuis