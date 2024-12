Geoffroy-Guichard rouvre après une fuite de gaz

Tout est sous contrôle.

Alors qu’il était fermé depuis plus de cinq jours suite à un arrêté préfectoral, causé par une importante fuite de gaz, le stade Geoffroy-Guichard peut de nouveau accueillir du public depuis ce lundi. Pour rappel, une conduite de gaz située aux abords du Chaudron, vieux de 93 ans, avait été accidentellement percée lors de travaux de sondage mercredi. Suite à cette dernières, le Parc des Sports de l’Étivallière et la station de tramway à proximité ont également été fermés, sans oublier la « Brasserie du Chaudron », qui devait fêter son deuxième anniversaire ce jeudi et le vernissage d’une exposition du Musée des Verts selon L’Équipe.

ℹ️ En raison d'une fuite de gaz au stade Geoffroy-Guichard, la Billetterie Officielle et le Musée des Verts ont été évacués. Ces services seront rétablis en début d'après-midi. 👋 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 27, 2024

Malgré ces événements, qui n’ont causé l’intoxication d’aucune personne selon les informations du SDIS du département (Service départemental d’incendie et de secours), Saint-Étienne pourra jouer son dernier match de l’année à domicile face à Marseille ce dimanche soir lors de la 14e journée de Ligue 1 à 20h45. Une affiche de gala pour faire oublier la correction reçue par les Verts à Rennes samedi (5-0).

Même pour Dall’Oglio, ça ne sent plus le gaz.

