L’Atalanta enfonce l’AS Roma

AS Roma 0-2 Atalanta

Buts : De Roon (69e) et Zaniolo (89e)

Simple, efficace.

En clôture de la 14e journée de la Serie A, l’Atalanta a croqué la Roma au stadio Olimpico (0-2). Tout commence parfaitement pour l’Atalanta avec un pion d’Ademola Lookman (23e). Mais très vite, l’arbitre de la rencontre douche la joie adverse en refusant cette réalisation de l’attaquant nigérian pour une position de hors-jeu. Si les hommes de Gian Piero Gasperini dominent ce premier acte, bien qu’équilibré, ils ne parviennent pas à prendre l’avantage, à l’image du coup de casque de Charles De Ketelaere, idéalement trouvé plein axe par Ederson, qui échoue sur Mile Svilar (30e). Accrochés dans une première mi-temps fermée, les Bergamotes rentrent aux vestiaires frustrés.

Les hommes de Claudio Ranieri, fraîchement revenu sur le banc romain, font enfin frémir leur adversaire par l’intermédiaire d’Artem Dovbyk : parfaitement lancé par Paulo Dybala, l’avant-centre ukrainien rate son face-à-face avec Marco Carnesecchi (48e). Dans la foulée, les Giallorossi craquent une première fois. Situé à l’entrée de la surface de réparation, Marten De Roon réceptionne un ballon mal dégagé par la défense romaine et ne se pose pas de question en lâchant un missile, qui prend à contre-pied le portier adverse suite à une déviation du dos de Mehmet Zeki Çelik (0-2, 69e). La Roma tente de réagir, mais Gianluca Mancini, à bout portant, voit sa reprise du pied gauche s’envoler dans les tribunes (76e). C’est finalement la meilleure attaque du championnat qui va encore frapper : sur un corner de l’entrant Juan Cuadrado, Nicolo Zaniolo scelle la rencontre d’une tête rageuse, qui termine sa course dans le petit filet opposé (0-2, 89e). Emballé, c’est pesé : 15e, l’AS Rome s’enlise dans le ventre mou du classement avec ce quatrième revers de suite en championnat, tandis que l’Atalanta conforte sa deuxième place et revient à une petite longueur de Naples.

La chute de l’Empire romain, en 2024.

Pronostic AS Roma Atalanta : Analyse, cotes et prono du match de Serie A