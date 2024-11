Pronostic Young Boys Atalanta Bergame : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

L’Atalanta dans la continuité contre les Young Boys

Champion de Suisse l’an passé, les Young boys de Berne connaissent un exercice bien différent puisqu’ils se retrouvent en seconde partie de classement. En effet, les hommes de Magnin occupent seulement la 9e position avec 11 points de retard sur le leader, Bâle, et 6 sur les équipes qualifiées pour les playoffs. En Ligue des Champions, la formation helvète connait également une entame des plus délicates puisqu’elle a perdu ses 4 rencontres face à Aston Villa (0-3), le FC Barcelone (5-0), l’Inter (0-1) et sur la pelouse du Shakhtar (2-1). Pourtant, les Young boys de Berne avaient signé une performance intéressante en barrage en sortant le Galatasaray d’Icardi. Dans cette formation, on retrouve des éléments comme Imeri, Itten, Males ou l’ancien Lillois Virginius.

En face, l’Atalanta Bergame sort d’une très belle saison où elle a décroché une place dans le Top 4 de Serie A, s’est hissée en finale de la Coppa Italia et surtout où elle a remporté l’Europa League. Ce trophée est venu récompenser l’excellent travail de Gasperini à la Dea. Après avoir connu une entame poussive, l’Atalanta a trouvé son rythme de croisière comme le montre le bilan de 9 victoires et un nul lors des 10 dernières rencontres toutes compétitions confondues. En Serie A, la formation bergamasque fait partie des 5 équipes de tête séparées par un seul point. Le week-end dernier, la bande à Gasperini est allé chercher une belle victoire à Parme (1-3) avec notamment des buts de Retegui et Lookman. Sur la scène européenne, le club italien a signé deux matchs nuls à domicile face à Arsenal (0-0) et le Celtic (0-0) par manque d’efficacité mais avait fait le taf en déplacement au Shakhtar (0-3) et à Stuttgart (0-2). 9e de la Ligue des champions, la Dea pourrait intégrer le Top 8 en cas de succès en terre suisse et compte pour cela sur Retegui, auteur de 12 buts en championnat et qui souhaiterait ouvrir son compteur en C1. Sur une excellente dynamique, l’Atalanta devrait prendre le meilleur sur des Young Boys de Berne dans le dur.

