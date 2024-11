Pronostic Naples AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Napoli en leader face à la Roma

Arrivé cet été à Naples, Antonio Conte a rapidement imposé sa patte puisque son équipe est en tête de la Serie A. Toutefois, la formation napolitaine fait face à une concurrence féroce puisque seulement 2 points séparent la 1re de la 6e place. Avant la coupure internationale, les Partenopei étaient en danger sur la pelouse de l’Inter qui pouvait reprendre la tête. Finalement, les hommes de Conte ont arraché le point du nul (1-1). Ce point était important pour le Napoli qui avait subi une grosse déconvenue dans son stade face à l’Atalanta Bergame (0-3) la semaine précédente. Des équipes engagées dans la course au Scudetto, Naples est la seule qui ne dispute pas de compétition européenne et doit profiter de cette fraîcheur pour prendre les devants. Pour compenser le départ de Victor Osimhen, Conte a appelé un homme qu’il connaît très bien, Romelu Lukaku, avec lequel il a été champion avec l’Inter. L’ancien Romain a marqué 4 buts en 10 matchs de Serie A.

En face, la Roma avait affiché cet été de grandes ambitions avec un recrutement prometteur. On pense notamment aux arrivées de Dovbyk, meilleur buteur de Liga, à celle de l’expérimenté Hummels, ou du prometteur milieu Koné. Après 12 journées, la Louve est loin du compte puisqu’elle ne fait pas partie des formations luttant pour le titre, avec une modeste 12e place. Après avoir licencié De Rossi, les dirigeants Romains viennent d’en faire de même avec Jurić, qui ne sera resté que quelques rencontres sur le banc. Pour relancer le club, la Louve a fait sortir Claudio Ranieri de sa retraite. L’ancien coach de Cagliari, mais aussi de la Louve, arrive pour jouer les pompiers de service et remettre la Roma sur le bon chemin. Avec 1 seule victoire lors des 5 dernières journées, la formation romaine est au plus mal. Poussé par son public et déterminé à conserver la tête de la Serie A, Naples devrait prendre le dessus sur une Louve qui semble loin d’être guérie.

