Pronostic Tottenham AS Roma : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue Europa

Tottenham confirme face à la Roma

Cinquième de la dernière Premier League, Tottenham a obtenu son ticket pour disputer la Ligue Europa. Depuis l’entame de cette campagne européenne, Ange Postecoglou a décidé d’aligner des équipes remaniées, ce qui devrait être une nouvelle fois le cas ce jeudi. Les Spurs sont bien partis puisqu’ils ont remporté leurs 3 premiers matchs face à Qarabağ (3-0), Ferencváros (1-2) et l’AZ Alkmaar (1-0). En revanche, les Londoniens se sont inclinés lors de la dernière journée à Galatasaray (3-2). Avec 9 points, les protégés de Postecoglou sont en 7e position et se qualifieraient ainsi directement pour les 8es de finale. Pour conserver cette place, les Spurs veulent s’imposer ce jeudi à domicile face à la Louve. En Premier League, Tottenham manque de régularité en étant capable de perdre à domicile face à Ipswich (1-2) pour ensuite s’imposer brillamment à l’Etihad face à Manchester City (0-4). Lors de cette rencontre, Maddison, souvent remplaçant lors des dernières semaines, s’est signalé en inscrivant un doublé, tandis que Johnson a lui aussi affiché son nom au tableau d’honneur. Le Gallois devrait commencer cette rencontre face à la Roma, car il avait débuté sur le banc contre City. La mauvaise nouvelle de la semaine est venue du gardien Vicario, blessé, qui devrait être suppléé par le vétéran Forster. Bentancur (suspendu en PL), Werner, Moore, Bergvall ou Gray ont de fortes chances d’avoir du temps de jeu lors de cette rencontre.

En face, la Roma connaît une saison difficile et en est déjà à son 3e entraîneur. En effet, après le licenciement de De Rossi, les dirigeants viennent de se séparer de Jurić pour introniser l’expérimenté Claudio Ranieri, sorti de sa retraite. Le technicien retrouve la Roma, et l’Angleterre où il avait brillé avec Leicester. Pour son 1er match à la tête des Giallorossi, Ranieri a vu ses protégés s’incliner sur la pelouse du leader, Naples (1-0). À la suite de ce nouveau revers, la Roma se retrouve en 12e position en Serie A et doit avoir un œil sur la zone de relégation qui est seulement à 3 points. Sur la scène européenne, les partenaires de Pellegrini ont connu des fortunes diverses avec un nul contre Bilbao (1-1) et un succès contre le Dynamo Kiev (1-0) au stade Olympique, pour un revers à Elfsborg (1-0) et un nul à l’Union saint-gilloise (1-1) en déplacement. C’est pas la joie hors de Rome donc. Avec 5 points, la Louve fait partie pour le moment des barragistes mais peut se retrouver sous pression en cas de défaite. Pour son premier XI, Ranieri avait opté pour un bloc regroupé avec un Dovbyk en pointe avec son capitaine Pellegrini en soutien. Remplaçants à Naples, Hummels ou Dybala pourraient avoir leur chance ce jeudi. En pleine confiance après leur prestation à l’Etihad, les Spurs devraient dominer une Roma en plein doute.

