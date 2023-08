Mercato : un nouveau prétendant pour Hugo Lloris ?

En voilà un qui a envie de se faire bien accueillir lors du prochain derby romain.

Gardien (depuis 2012) et même capitaine de Tottenham, Hugo Lloris (36 ans) ne devrait plus s’éterniser très longtemps dans la capitale anglaise. Ange Postecoglou, nouvel entraîneur des Spurs, ne l’a pas appelé pour les trois premiers matchs de Premier League et semble décidé à le faire partir. Ainsi, la destination privilégiée par le portier serait Rome. Longtemps annoncé du côté de la Lazio, le joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France (145 capes) pourrait finalement rejoindre l’AS Roma, rivale et voisine. Le contrat de deux ans – avec une année en option – proposé par la Lazio n’a pas suffi pour le convaincre, et l’hypothèse de voir Lloris rester en Angleterre a pris de l’ampleur.

L’édition de lundi de la Gazzetta dello Sport apprend que le nom du Français a été proposé aux dirigeants des Giallorossi. Selon la Repubblica, ces derniers auraient tâté le terrain et réfléchiraient sérieusement à cette option. En cas de signature dans le nouveau club d’Houssem Aouar, Lloris serait alors en concurrence avec le Portugais Rui Patrício (35 ans). Au contraire du club laziale, ni l’AS Roma ni Tottenham ne disputeront la Ligue des champions lors de la saison 2023-2024. L’ancien gardien des Bleus pourrait toutefois retrouver José Mourinho, qui l’avait particulièrement marqué chez les Spurs.

Entre Mourinho et Sarri, il sait où il sera le plus protégé par sa défense.

