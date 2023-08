Fausse joie.

Hugo Lloris ne signera pas à la Lazio. Le gardien français devrait finalement rester à Tottenham cette saison, où il a encore un an de contrat à effectuer. Selon RMC Sport, la Lazio avait proposé un contrat de deux ans avec une année en option au joueur français. Mais l’ancien Lyonnais a préféré décliner l’offre du club laziale, ne trouvant pas le projet du club et de Maurizio Sarri assez convaincant, malgré le fait que la Lazio va jouer la Ligue des champions cette saison et pas Tottenham.

Face à cette situation incertaine, Ange Postecoglou, qui vient à peine d’être nommé et qui a déjà perdu son attaquant vedette, a décidé de faire jouer le remplaçant du gardien français, l’italien Guglielmo Vicario, lors des deux premiers matchs du club en championnat.

Après tout, il a le droit de ne pas vouloir gagner de trophées.

