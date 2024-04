Option d’achat levée pour Mattéo Guendouzi à la Lazio

Guendouzi à Rome, une affaire qui roule.

Débarqué dans la ville éternelle cet été en prêt depuis Marseille, Mattéo Guendouzi s’est parfaitement adapté à son nouvel environnement, au point de devenir un titulaire indiscutable à la Lazio. Dans le dur depuis l’arrivée d’Igor Tudor à la tête de l’équipe, le Français devrait pourtant bien prolonger son aventure italienne. Selon les indiscrétions du toujours bien informé Fabrizio Romano, le club laziale aurait décidé de lever son option d’achat, qui serait devenu définitive en cas de présence dans le top 10 de Serie A de son club. Un deal qui permettrait à Marseille de récupérer 13 millions d’euros et potentiellement 5 de bonus.

