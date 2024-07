Le PSG pose 60 millions d'euros sur la table pour Désiré Doué

Le PSG monte dans le tramway nommé Désiré.

Selon les informations de plusieurs médias français, dont France Info Sport, les dirigeants parisiens ont formulé une offre de 60 millions d’euros auprès du Stade rennais pour s’attacher les services du polyvalent Désiré Doué, qui joue aussi bien milieu offensif qu’ailier. Le Français de 19 ans, entré en jeu ce mercredi soir lors de la large victoire des Bleus olympiques face aux États-Unis aux JO, est également convoité par le Bayern Munich qui aurait de son côté fait une proposition de 55 millions d’euros la veille. Selon Le Parisien, le club allemand et le PSG avaient déjà proposé mi-juillet respectivement 35 et 45 millions d’euros, deux sommes refusées par les dirigeants bretons pour Doué, auteur de 4 buts et 5 passes décisives en 31 matchs de championnat. Leurs homologues parisiens ne veulent désormais plus laisser filer des pépites françaises de Ligue 1, après avoir déjà échoué à recruter Leny Yoro, parti à Manchester United, cet été ou encore Eduardo Camavinga, formé à Rennes comme Doué, en 2021 avant qu’il ne signe finalement au Real Madrid.

L’avenir et la décision du Stade rennais nous diront s’ils vont réussir cette fois.

