Luis Enrique envoie une petite pique à Habib Beye

Vers une poignée de main tendue entre les deux techniciens ?

Présent devant la presse à la veille d’un déplacement à Rennes, Luis Enrique a été interrogé sur son homologue breton, le fraîchement arrivé Habib Beye. Avec 4 victoires en 5 matchs, ce dernier mène d’ailleurs bien sa barque, même si Enrique ne le connaît pas encore vraiment : « Je ne connais pas l’entraîneur de l’équipe adverse, je n’étais pas dans cette ligue les années précédentes, j’entraînais ailleurs et lui aussi. » Après avoir distillé quelques compliments sur le style de jeu des Rennais, il a été questionné sur le passé proche de consultant TV de ce dernier, sur Canal +.

Et s’il ne semblait pas savoir qu’il avait été professionnel, l’info lui a tout de même été précisée. Ce qui a valu une petite tirade sur les journalistes qui deviennent entraîneurs. « Il a été ancien joueur et si après il a été consultant, d’accord, a-t-il concédé avant de compléter. Mais je n’ai jamais vu aucun journaliste devenir entraîneur professionnel. Parler après le résultat c’est très facile, c’est comme gagner au loto. Parler après le tirage, c’est facile. Éric Roy aussi a été consultant. » Hier, le technicien breton s’était quant à lui montré plutôt élogieux envers l’Espagnol et son équipe. Des compliments auxquels Enrique a tout de même réagi, remerciant même Beye : « Il n’y a pas de meilleur éloge pour moi et les joueurs que de recevoir les éloges de professionnels du jeu. Ça nous amène à être encore meilleurs. Nous en sommes ravis, merci. »

Imaginez si le premier à faire tomber le PSG en Ligue 1 est un consultant télé !

