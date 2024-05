La confidence de Wilfrid Mbappé à Emmanuel Macron à propos des JO

Petit message à Florentino Pérez.

Kylian Mbappé prendra-t-il part aux Jeux Olympiques cet été avec l’équipe de France de Thierry Henry ? Rien n’est moins sûr, malgré la volonté de l’attaquant des Bleus. Un souhait une nouvelle fois confirmé par son père, auprès d’Emmanuel Macron lors du dernier match du Variétés Club de France, la semaine dernière. « Je me suis retrouvé sur un terrain avec son père la semaine dernière et je lui ai posé la question. Il m’a dit: « Il a envie de les faire. » », a-t-il assuré dans une interview à La Tribune Dimanche.

Et le président de la République de poursuivre : « J’espère vraiment que tous les clubs européens vont laisser cette liberté à leurs joueurs. (…) Je me félicite que tous les clubs français le fassent et j’espère que les autres suivront. L’esprit olympique, c’est ça: se grandir. » Le message a au moins le mérite d’être passé.

Nasser Al-Khelaïfi, lui, est prêt à le laisser participer, si jamais.