Chant raciste des Argentins : Javier Mascherano évoque « une vidéo sortie de son contexte »

Comme par hasard !

Enzo Fernández et ses petits copains ont affolé la toile, ce dimanche, en proférant des insultes racistes à l’encontre des joueurs français. Depuis, la FIFA s’est notamment saisie de l’affaire, et bon nombre de joueurs ont également donné leur avis sur ce qu’il s’est passé. Ce mercredi, c’était au tour de Javier Mascherano de prendre la parole, questionné à l’occasion d’une conférence de presse. L’ancien défenseur sera à la tête de la sélection nationale argentine aux Jeux olympiques, et il était important d’entendre son point de vue. « Souvent, dans le cadre d’une célébration, vous pouvez prendre une partie d’une vidéo et la sortir de son contexte. S’il y a une chose que nous sommes en tant que pays, c’est un pays totalement inclusif. Des gens du monde entier vivent en Argentine, et nous les traitons convenablement », a-t-il affirmé, avant de déclarer qu’il s’agissait avant tout d’un « malentendu culturel ».

« Parfois, il faut comprendre la culture de chaque pays et parfois, ce que nous percevons comme une plaisanterie peut être mal interprété ailleurs. Enzo a également fait savoir sur les réseaux sociaux qu’il s’excusait. Parfois, les gens essaient de rendre les choses beaucoup plus grosses qu’elles ne le sont », a dit Mascherano, avançant l’excuse d’une « vidéo sortie de son contexte ».

On n’est pas sortis de l’auberge.

Nicolas Jackson vole au secours d’Enzo Fernández