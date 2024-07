Leny Yoro devrait s'engager à Manchester United

Quel retournement de situation !

Alors que l’avenir de Leny Yoro semblait s’écrire du côté du Paris Saint-Germain ou du Real Madrid, un autre prétendant pourrait bien griller la priorité aux deux clubs. Selon les informations du Guardian, une offre de 52 millions de livres (62 millions d’euros) de Manchester United aurait été acceptée par le LOSC. Cette proposition se composerait d’une base de 50 millions d’euros avec 12 millions de bonus. Une offre bien supérieure à celle du Real Madrid, qui s’élèverait, elle, à 35 millions d’euros.

🚨🔴 Manchester United have booked travel and medical tests for Leny Yoro!

Plan ready after agreement reached with Lille last week for €50m fixed fee plus €12m add-ons.

There’s still work needed to get the deal done, Man United now confident as @David_Ornstein reports. pic.twitter.com/6RvVeV6scr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2024