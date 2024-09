Angel Gomes ne regrette pas d'avoir quitté Manchester United

Séparation à l’amiable.

Angel Gomes s’est présenté en conférence de presse mercredi en marge de sa première convocation en équipe d’Angleterre. L’occasion pour le milieu offensif de 24 ans de revenir sur ses années à Manchester United, club dont il a défendu les couleurs jusqu’en 2020. « C’était difficile de quitter le club dans lequel j’étais depuis mes six ans et de me lancer dans l’inconnu, explique-t-il. Ma trajectoire a été ascendante, avec aussi beaucoup de moments difficiles, mais le fait d’être dans cette position aujourd’hui fait que tout cela en vaut la peine. »

« Quand je suis parti, c’était plutôt dans l’idée de m’améliorer en tant que joueur et en tant que personne, poursuit le joueur, pilier du LOSC depuis deux ans. Le parcours que j’ai connu m’a permis de savoir qu’un jour je pourrais créer un chemin pour arriver à la position que j’occupe aujourd’hui. »

Le Dogue est fidèle à son nouveau maître.

Leny Yoro signe officiellement à Manchester United