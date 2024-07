Aubameyang dit au revoir à l'OM

Une saison pleine, et puis s’en va.

Comme murmuré depuis quelques jours, Pierre-Emerick Aubameyang a décidé de quitter l’OM. L’attaquant l’a annoncé dans une publication sur Instagram ce mercredi midi : « J’ai passé une année remplie d’émotions et je tiens à remercier tout le club, le staff, mes coéquipiers et nos supporters. Vous m’avez rendu plus fort et ces souvenirs avec vous resteront gravés à jamais. Comme vous le savez, j’ai toujours suivi les conseils de mon père, ce qui m’a permis de devenir le joueur que je suis et nous avons donc pris cette décision pour la suite de ma carrière. Il est temps pour moi de démarrer un nouveau chapitre. Merci M. Frank McCourt, merci Pablo d’avoir accepté mon départ, merci de ton soutien à toute épreuve mais surtout merci de m’avoir offert la chance de découvrir la chaleur et la passion du Vélodrome. »

L’international gabonais aura bouclé l’exercice 2023-2024 en ayant inscrit 30 buts en 51 réalisations, sans parvenir à qualifier Marseille pour une compétition européenne. Aubameyang devrait prendre la direction de l’Arabie saoudite pour s’engager avec le club d’Al-Qadisiyah, tout juste promu en première division, alors qu’il était encore lié à l’OM jusqu’en 2026.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Et c’est reparti pour la quête d’un nouveau grand attaquant.

Aubameyang aurait dit oui à l’Arabie saoudite