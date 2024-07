Andy Diouf quitte la sélection olympique

This is the Andy.

Andy Diouf va, à la demande de son club, quitter le groupe de l’équipe de France olympique comme annoncé dans un communiqué par la Fédération française de football (FFF). L’international français quittera le rassemblement avant même le dernier match de préparation Bleuets contre le Japon, le RC Lens souhaitant récupérer son milieu de terrain avant la reprise. Le milieu de terrain a tout de même pu s’illustrer avec une passe décisive ce jeudi face à la République dominicaine. Cependant, Andy Diouf reste « disponible en tant que réserviste durant la compétition et pourra retrouver le groupe en cas de besoin », selon la FFF. Les Jeux olympiques débuteront le 24 juillet avec les premiers matchs de poules, où les Bleuets affronteront les États-Unis, la Guinée et la Nouvelle-Zélande.

À lui le bonheur de la double prépa.

Les Bleus de Thierry Henry régalent face à la République dominicaine