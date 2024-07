Thierry Henry : « Les jeunes de maintenant sont plus précoces »

Roulez jeunesse !

Alors que l’équipe de France olympique débutera ses Jeux face aux Etats-Unis, le 24 juillet à Marseille, Thierry Henry et ses troupes doivent achever leur préparation ce mercredi, face au Japon. Mais pas question pour le sélectionneur, qui a déjà connu une entame de tournoi victorieuse au stade Vélodrome, d’imaginer ses joueurs subir la pression de l’événement. « Les jeunes de maintenant sont plus précoces que nous dans ce genre de situation. Ils arrivent, ils jouent, ils ne regardent pas ce qui se passe, même si ce sont les JO, a-t-il affirmé auprès de L’Equipe. Ils vont arriver décontractés et ils vont jouer. Moi, quand on m’a annoncé que j’allais jouer contre l’Afrique du Sud en 1998, j’étais moins relâché. Après, relâché ou pas, il faut jouer et l’important c’est ce que tu donnes sur le terrain. »

À l’approche du tournoi, le champion du monde 1998 a également évoqué le manque de favoris clairs dans ces Jeux olympiques de football. « Je le dis depuis le début, les équipes sud-américaines et africaines sont toujours difficiles à battre dans l’histoire des JO. Après, l’Espagne n’était jamais loin du compte ces dernières années alors que la France ne se qualifiait pas toujours. Le dernier vainqueur européen, c’est l’Espagne, en 1992, à Barcelone, relève-t-il. Ce n’est pas facile et en plus il y a une part d’inconnu. Quand tu veux analyser des matches précédents des adversaires, tu te rends compte que ce n’est plus le même onze, ni plus le même coach, parfois. Plein de choses sont difficiles à savoir, sur leur tactique ou leur façon de tirer les coups de pied arrêtés. »

On s’en fiche, on a le Général.

