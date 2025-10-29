Diffusion des Espoirs par Zack Nani et Ligue 1+ : il y a de la friture sur la ligne

L’affaire n’est pas encore dans Zack.

Encore un micmac made in foot français. Alors que tout semblait ficelé pour que Zack Nani et Ligue 1+ co-diffusent les matchs de l’équipe de France Espoirs, la machine s’est enraye encore. La raison ? Selon L’Équipe, un contrat d’exclusivité du streameur avec Free, son partenaire attitré, qui vient tout juste de dégainer Free TV, sa nouvelle appli gratuite censée révolutionner la télé sans engagement. Résultat : Ligue 1+ se retrouve bloqué une nouvelle fois dans la quête tardive de la diffusion des Espoirs.

Quand Free met des chaînes

L’affaire a de quoi faire sourire, ou soupirer, selon le camp. Côté FFF, on se félicite d’avoir confié à Zack Nani, « voix jeune du foot français », les droits des Espoirs pour deux saisons. Côté Ligue 1+, on se mord les doigts : la plateforme lancée le 15 août espérait s’inviter dans la danse, histoire d’étoffer un peu son offre. Mais l’exclusivité Free a fermé pour l’instant la porte à double tour, au grand dam d’une LFP déjà un brin agacée que la Fédération ne l’ait pas associée dès le départ. De son côté, Zack Nani avait pourtant ouvert la porte : « Je suis prêt à discuter pour trouver un accord, expliquait-il. Ligue 1+ n’est pas un concurrent, plutôt un complément. »

Sauf que dans ce feuilleton, la bonne volonté ne suffit pas toujours.

Ligue 1+ demande une codiffusion de l’équipe de France Espoirs avec Zack Nani