Warren Zaïre-Emery : « La Coupe du monde est clairement un objectif »

Après un début de saison mitigé avec son club, Warren Zaïre-Emery n’a pas été appelé par Didier Deschamps pour la trêve internationale. Convoqué avec les Espoirs, le milieu parisien n’a pas vécu cette convocation comme une rétrogradation. « Je le vis bien. Ça va me permettre de retrouver mes amis, de prendre du plaisir et du temps de jeu. Quand on t’appelle, peu importe la catégorie, ça ne se refuse pas », a-t-il déclaré en conférence de presse ce mardi.

Une ambition claire après une période compliquée

Légèrement en retrait avec le PSG depuis quelque mois, WZE ne perd pas confiance : « J’ai eu des bons matchs. Il faut continuer dans cette lancée, garder le positif et apprendre des matchs plus compliqués ». Titulaire face au Barca, puis capitaine sur la pelouse du LOSC, il veut capitaliser sur ces matchs, avec une ambition claire. « L’objectif n’est pas de rester en Espoirs très longtemps. Il y a la Coupe du monde l’été prochain. C’est la plus grande compétition mondiale et c’est clairement un objectif ».

𝟭𝟳 𝗮𝗻𝘀 𝗲𝘁 𝟮𝟱𝟱 𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 🤯 Warren Zaïre-Emery devient le plus jeune joueur à porter le maillot Bleu depuis plus de 1️⃣0️⃣0️⃣ ans 🇫🇷🙌#FRAGIB | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/bAUNUNHNCK — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 18, 2023

Alors qu’il possède déjà 7 sélections avec les Bleus à 19 ans, pour un but lors de ses débuts face à Gibraltar (14-0), Zaïre-Emery va devoir batailler pour se faire sa place au milieu de terrain.

Bonne chance pour chiper la place de Rabiot.

