S’abonner au mag
  • International
  • France Espoirs

Warren Zaïre-Emery : « La Coupe du monde est clairement un objectif »

CDB
Warren Zaïre-Emery : « La Coupe du monde est clairement un objectif »

United States of Emeryca.

Après un début de saison mitigé avec son club, Warren Zaïre-Emery n’a pas été appelé par Didier Deschamps pour la trêve internationale. Convoqué avec les Espoirs, le milieu parisien n’a pas vécu cette convocation comme une rétrogradation. « Je le vis bien. Ça va me permettre de retrouver mes amis, de prendre du plaisir et du temps de jeu. Quand on t’appelle, peu importe la catégorie, ça ne se refuse pas », a-t-il déclaré en conférence de presse ce mardi.

Une ambition claire après une période compliquée

Légèrement en retrait avec le PSG depuis quelque mois, WZE ne perd pas confiance : « J’ai eu des bons matchs. Il faut continuer dans cette lancée, garder le positif et apprendre des matchs plus compliqués ». Titulaire face au Barca, puis capitaine sur la pelouse du LOSC, il veut capitaliser sur ces matchs, avec une ambition claire. « L’objectif n’est pas de rester en Espoirs très longtemps. Il y a la Coupe du monde l’été prochain. C’est la plus grande compétition mondiale et c’est clairement un objectif ».

Alors qu’il possède déjà 7 sélections avec les Bleus à 19 ans, pour un but lors de ses débuts face à Gibraltar (14-0), Zaïre-Emery va devoir batailler pour se faire sa place au milieu de terrain.

Bonne chance pour chiper la place de Rabiot.

Après Bradley Barcola, au tour de Senny Mayulu de déclarer forfait

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le titre peut-il échapper au PSG cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
57
65

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!