Ici c'est Titis !

Même s'ils n'ont pas été des plus flamboyants dimanche soir à Lille (1-1), le match des Titis parisiens est à saluer. Si les jeunes du PSG s'affirment de plus en plus dans ce Paris Saint-Germain là, il leur faut encore du temps. D'autant que ce genre de match doit être assumé par les cadres restants.

Contre Barcelone, le onze du PSG avait 23 ans et 99 jours de moyenne d’âge. Ce dimanche soir à Lille, il avait en moyenne 22 ans. C’est peu, mais malgré ça, le PSG fait match nul, déroule tranquillement en Ligue 1, et s’avance à la trêve sans blessés supplémentaires. Même si, comme à Marseille après l’Atalanta, il ne gagne pas après la Ligue des champions, pas d’inquiétude. Les Titis sont là. À Pierre-Mauroy, quatre joueurs formés au PSG étaient titulaires en prime time. Petite revue d’effectif : si Ibrahim Mbaye a été plus timide qu’à Barcelone, où il a été présent sur le premier but du PSG, il a réalisé une grosse percée qui aurait pu mériter mieux en première période. Il attend encore son premier but. Senny Mayulu, lui, a dépensé beaucoup d’énergie en Catalogne, et montre qu’il peut enchaîner les matchs en passant d’avant-centre à relayeur. Après sa bonne prestation face aux Blaugranas, Warren Zaïre-Emery a joué latéral droit ce soir, en essayant de contenir le très rapide Matías Fernández-Pardo. Quant à Quentin Ndjantou, il ne s’est pas défilé. En bref, les quatre n’ont pas été étincelants, mais ont répondu aux attentes. Et ils ont le temps !

C’était le moment des jeunes joueurs. Luis Enrique, papa poule.

La suite de la saison confirmera ou non cette tendance, sachant qu’Ibrahim Mbaye, en partie blessé, n’a par exemple pas joué entre octobre et mars la saison dernière. Dans ce contexte, Luis Enrique s’affiche en protecteur. « On a priorisé la santé des joueurs aujourd’hui, a-t-il commenté à Ligue 1 +. Après ce match face à Barcelone, c’était le moment des jeunes joueurs. Ils ont très bien joué. [Je suis] très fier. Ils ont montré de la personnalité. Jouer ici, avec cet âge, c’est difficile. Mais on a confiance. » Sous ses ordres, Ibrahim Mbaye a déjà pris part à 22 matchs avec le PSG. Senny Mayulu de son côté n’a pas attendu ses 20 ans pour en disputer 50. Au même âge, Warren Zaïre-Emery en a presque 100 de plus. Quentin Ndjantou, lui, aurait pu être du voyage avec les U20 au Chili mais a fêté sa première titularisation avec le PSG à 18 piges. Lui-même avait déjà impressionné en marquant un triplé contre l’Atalanta… en Youth League. Le gardien Martin James, le milieu Wassim Slama, tous les deux du déplacement à Montpellier l’année dernière, patientent tout comme Mathis Jangeal, aperçu face à Auxerre. La tendance commence à être lourde dans ce PSG, puisque les Parisiens étaient déjà la plus jeune équipe des quarts de finale de Ligue des champions la saison dernière. Et comme il est plus facile de conduire un bateau quand la mer est calme, il est plus aisé de faire grandir un jeune… quand il est jeune. CQFD.

Jeunes et bons

Ce onze de départ a également eu le mérite de prendre les Lillois par surprise. En plus de leur envoyer un sacré message, distillé par extension à toute la Ligue 1 : même leur équipe type n’arrive pas à battre ce PSG. D’où l’agacement de Romain Perraud et des Lillois au micro de Ligue 1 +. « J’aime voir mon équipe plus ambitieuse, notamment en première période. Il y avait la possibilité de le faire, » a par exemple commenté Bruno Genesio. Dans cette perspective, Luis Enrique montre plutôt qu’il peut compter, au moins une heure, sur ses jeunes, et que si les profils changent, son schéma tactique, lui, se porte très bien.

L’entrée des plus vieux (Nuno Mendes, 23 ans), Achraf Hakimi (25) et Vitinha (25) incarne la prise en main du match par les véritables leaders parisiens. Les trois ont apporté tout ce que Bradley Barcola, déjà peu décisif à Barcelone, peine à être dans les trente derniers mètres, et que Gonçalo Ramos ne sera probablement pas, du moins comme titulaire. Que des bonnes nouvelles ? Le PSG a du monde sur le banc, les Titis donnent de l’air à l’effectif, touché par les blessures, et Luis Enrique garantit à sa formation qu’on peut s’épanouir à Paris. Adil Aouchiche, Yacine Adli, Younès El-Hannach et les autres doivent regarder ça avec des regrets.

Les notes de Lille-PSG