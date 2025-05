Monaco qualifié en Ligue des champions, Saint-Étienne peut croire au maintien

C’est l’information de la soirée : l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille se sont octroyé un ticket pour la prochaine Ligue des champions avant même l’ultime levée de championnat. Le club de la Principauté a fait tomber l’Olympique lyonnais qui perd quasiment tout espoir de retrouver les grandes soirées du mardi et du mercredi soir. Alexandre Lacazette et Takumi Minamino auront multiplié les opportunités en première période, mais le dernier mot aura été pour le Japonais, à la conclusion d’une action rondement menée après une perte de balle rhodanienne. Les Gones se sabordent en l’espace de quelques minutes, Denis Zakaria tuant ensuite le suspense de la tête sur coup franc.

La délivrance pour Marseille

Au terme d’une soirée folle, qui l’aura vu passer par toutes les émotions, l’Olympique de Marseille a connu le même bonheur. Un premier acte marqué notamment par une tête d’Adrien Rabiot sur la barre et un but refusé à Amine Gouiri pour un hors-jeu de l’ancien Parisien. En pleine bourre, l’international algérien s’occupe de trouver la solution après les citrons, parfaitement lancé plein axe. Pas vraiment de quoi offrir une soirée tranquille aux siens, puisque quelques instants plus tard, la rencontre est interrompue une demi-heure après des incidents en tribunes. De quoi couper l’élan des Phocéens, surpris par l’égalisation d’Issa Soumaré à la reprise. Une lourde frappe de Mason Greenwood délivre finalement tout un club, avant un doublé de Gouiri en contre dans les dernières secondes d’un match que les Marseillais ne sont pas près d’oublier. Une délivrance pour la bande de Roberto De Zerbi, qui retrouve donc la plus belle des compétitions européennes.

31 - Saisons terminées sur le podium en Ligue 1 : 31 - Monaco 29 - Marseille 25 - Paris SG Princes👑. pic.twitter.com/rW2zmspHgW — OptaJean (@OptaJean) May 10, 2025

Car derrière, cette soirée aura été synonyme de débandade. En déplacement à Brest, Lille n’a pas fait le poids, surpris par une tête de Ludovic Ajorque dans les dernières minutes du premier acte, avant un break signé Kamory Doumbia. Même punition pour Nice, battu chez un Rennes pourtant en vacances. De près sur un centre de Ludovic Blas ou d’une finition parfaite après un bon appel, Arnaud Kalimuendo s’offre un doublé, histoire aussi de se faire pardonner pour cette légère faute ayant entraîné l’annulation du très joli but de Dajoui Cissé. Une course à l’Europe dans laquelle Strasbourg s’est également planté, voyant sa série d’invincibilité prendre fin à Angers. La faute à un grand Esteban Lepaul, auteur d’un doublé pour montrer la voie du maintien au SCO, qui pourra vivre l’ultime journée en toute sérénité. Au classement, Lillois, Niçois et Strasbourgeois restent à égalité avec 57 points et devront donc se bagarrer pour les places quatre à six dans une semaine (sans oublier l’OL, trois longueurs derrière et qui peut encore recoller).

Saint-Étienne à la fête, Nantes en plein stress

Un calme que ne connaîtra pas le FC Nantes. En difficulté à Auxerre et surpris par l’enroulé de Gaétan Perrin – qui ne sait décidément pas marquer le moindre but moche – les Canaris ont finalement arraché le nul dans l’Yonne grâce au tout jeune Louis Leroux. Un petit point qui les laisse deux longueurs devant Le Havre et trois devant Saint-Étienne, qui s’est offert le droit d’y croire. Rapidement en position de force grâce au premier but de la saison de Florian Tardieu, les Verts, dos au mur au coup d’envoi, sont allés l’emporter à Reims. En renard des surfaces, Irvin Cardona aura même offert le luxe d’un peu de marge aux siens juste avant la pause.

😍 OH LA MERVEILLE DE FLORIAN TARDIEU !!!! 🚀 Un véritable missile qui permet à l'AS Saint-Etienne de croire encore au maintien !#SDRASSE pic.twitter.com/nZT0hdo9w6 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 10, 2025

Enfin dans les rencontres sans enjeu du soir, le PSG a mis fin à sa série de trois matchs sans gagner en Ligue 1. Largement remanié, le club de la capitale s’en est remis à un boulet de canon de Senny Mayulu pour prendre les devants avant la pause. Au retour des vestiaires, Gonçalo Ramos s’occupe de plier l’affaire d’un joli triplé malgré la réduction du score du titi parisien Tanguy Coulibaly pour la formation de Papus Camara. De leur côté, Toulouse et Lens se quittent bons amis : une frappe bien placée de Yann Gboho avait d’abord fait vibrer le Stadium, avant la tête plongeante de Neil El Aynaoui permettant aux Sang et Or de regagner le Nord avec un point.

Monaco 2-0 Olympique lyonnais

Buts : Minamino (62e) et Zakaria (68e)

Le Havre 1-3 Olympique de Marseille

Buts : Soumaré (66e) pour les Hacmen // Gouiri (56e et 90e+9) et Greenwood (86e) pour l’OM

Brest 2-0 Lille

Buts : Ajorque (41e) et Doumbia (64e)

Rennes 2-0 Nice

Buts : Kalimuendo (15e et 80e)

Montpellier 1-4 Paris Saint-Germain

Buts : Coulibaly (64e) pour les Héraultais // Mayulu (44e) et Ramos (49e, 59e SP et 65e) pour le PSG

Reims 0-2 Saint-Étienne

Buts : Tardieu (3e) et Cardona (43e)

Auxerre 1-1 Nantes

Buts : Perrin (45e) pour l’AJA // Leroux (62e) pour les Canaris

Angers 2-1 Strasbourg

Buts : Lepaul (15e et 48e) pour le SCO // Bakwa (43e) pour le Racing

Toulouse 1-1 Lens

Buts : Gboho (48e) pour le Téfécé // El Aynaoui (61e) pour les Sang et Or

Les Verts doivent y croire