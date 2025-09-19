La liste des Bleuets pour la Coupe du monde U20

Douze ans après, c’est le moment ?

Bernard Diomède a annoncé ce vendredi sa liste des 21 joueurs convoqués pour disputer le prochain Mondial U20 au Chili, qui aura lieu du 27 septembre au 19 octobre prochain. Pour leur neuvième participation, les Bleuets espéreront faire mieux qu’il y a deux ans et une élimination dès la phase de groupes et tenteront de réitérer la performance de l’unique sacre en 2013, porté par un certain Paul Pogba.

Avantage Ligue 1 et un Zidane

Les deux plus grands rivaux du championnat sont évidemment représentés : Quentin Ndjantou et Noham Kamara sont les deux titis parisiens de la liste tandis que Darryl Bakola (6 apparitions en Ligue 1 et un malaise dans le vestiaire de la bagarre) et Tadjidine Mmadi (auteur d’un doublé en Youth League face au Real Madrid cette semaine) représentent les Phocéens.

Match nul pour les deux clubs et victoire pour l’AS Monaco. En effet, le club monégasque est la formation la plus représentée avec trois joueurs appelés. Et comme il est difficile de parler du Coupe du monde sans penser au « Z », Elyas Zidane, dernier de la fratrie Zidane qui évolue au Real Betis, est aussi du voyage, en plus du Stéphanois Djylian N’Guessan (huit apparitions en Ligue 1).

Les Bleuets débuteront leur Mondial face à l’Afrique du Sud, avant d’affronter les États-Unis et la Nouvelle-Calédonie. Alléchant, non ?

