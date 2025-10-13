Un nouveau France-Maroc en demi-finales de Coupe du monde !

Norvège 1-2 France

Buts : Holten (83e) pour la Norvège // Bouabré (19e & 37e) pour la France

Comme un air de Qatar.

L’épopée continue pour l’équipe de France U20 au Chili : après être sortis de leur groupe (malgré une défaite 3-0 face aux USA) et avoir tapé le Japon (0-1 en prolongation) pour passer les huitièmes, les Tricolores de Bernard Diomède sont venus à bout de la Norvège en quarts (1-2), dans la nuit de dimanche à lundi, grâce à un doublé de Saïmon Bouabré. Le milieu de terrain, formé à Monaco et transféré au Neom SC en Arabie saoudite cet été (à 19 ans…), est international espoirs mais était venu renforcer le groupe bleu en cours de compétition.

Les Bleuets vont donc suivre les traces de leurs aînés : ils affronteront le Maroc en demi-finales du Mondial. Ce sera mercredi soir à Valparaíso, face à des Lionceaux de l’Atlas qui viennent de faire tomber… les États-Unis.

Ça tombe bien, Randal Kolo Muani est en train de revenir de blessure.

