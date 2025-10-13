La sélection du Nigeria a frôlé une catastrophe aérienne

Grosse frayeur pour les Super Aigles.

Presque un an après avoir vu leur vol détourné par les autorités libyennes, qui les avait conduit à passer une nuit dans un terminal, l’équipe du Nigeria a de nouveau vécu une expérience traumatisante. Les Super Eagles ont en effet failli subir un crash d’avion.

Pare-brise fissuré et atterrissage en urgence

Alors qu’ils revenaient de leur déplacement au Lesotho ce samedi, pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026 (victoire 2-1), les Nigérians ont fait face à une avarie après leur décollage. Le pare-brise de l’avion s’est fissuré, contraignant l’appareil à faire demi-tour, pour se poser en urgence en Angola, où il avait fait escale.

BREAKING NEWS: The Nigeria 🇳🇬 Super Eagles' flight to Uyo for the 2026 FIFA World Cup qualifier against the Benin Republic, scheduled for Tuesday, has been delayed due to the aircraft experiencing a cracked windscreen during the flight. pic.twitter.com/SQwSVNn15D — Nigeria Stories (@NigeriaStories) October 11, 2025

Dans un communiqué, la Fédération nigériane a confirmé l’incident, avant de préciser que les coéquipiers de Victor Osimhen ont finalement pu atterrir sans encombres à Uyo, dans la matinée de dimanche. Mal embarqué dans ces qualifications, le Nigeria doit espérer une victoire face au Bénin, tout en misant sur un faux pas de l’Afrique du Sud, actuel leader du groupe. Sauf si l’exclusion de l’Erythrée leur offre la qualification sur un plateau.

Le principal est d’arriver à bon port.

Suspense total entre le Nigeria, le Bénin et l’Afrique du Sud, la Tunisie cartonne