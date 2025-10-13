S’abonner au mag
  • International
  • Nigeria

La sélection du Nigeria a frôlé une catastrophe aérienne

CDB
La sélection du Nigeria a frôlé une catastrophe aérienne

Grosse frayeur pour les Super Aigles.

Presque un an après avoir vu leur vol détourné par les autorités libyennes, qui les avait conduit à passer une nuit dans un terminal, l’équipe du Nigeria a de nouveau vécu une expérience traumatisante. Les Super Eagles ont en effet failli subir un crash d’avion.

Pare-brise fissuré et atterrissage en urgence

Alors qu’ils revenaient de leur déplacement au Lesotho ce samedi, pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026 (victoire 2-1), les Nigérians ont fait face à une avarie après leur décollage. Le pare-brise de l’avion s’est fissuré, contraignant l’appareil à faire demi-tour, pour se poser en urgence en Angola, où il avait fait escale.

Dans un communiqué, la Fédération nigériane a confirmé l’incident, avant de préciser que les coéquipiers de Victor Osimhen ont finalement pu atterrir sans encombres à Uyo, dans la matinée de dimanche. Mal embarqué dans ces qualifications, le Nigeria doit espérer une victoire face au Bénin, tout en misant sur un faux pas de l’Afrique du Sud, actuel leader du groupe. Sauf si l’exclusion de l’Erythrée leur offre la qualification sur un plateau.

Le principal est d’arriver à bon port.

Suspense total entre le Nigeria, le Bénin et l’Afrique du Sud, la Tunisie cartonne

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Aimeriez-vous voir Florian Thauvin à la Coupe du monde 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 24h
142
54

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!