Les compositions d'Islande-France, avec la première titularisation de Jean-Philippe Mateta

Cette fois, Mateta aura droit à un peu plus que dix minutes.

Après avoir tranquillement géré l’Azerbaïdjan vendredi (3-0), l’équipe de France remet ça ce lundi à Reykjavik face à l’Islande. Didier Deschamps doit toutefois composer avec plusieurs tuiles, dont l’absence de Kylian Mbappé. Résultat : c’est Jean-Philippe Mateta qui hérite de sa première titularisation en Bleu à la pointe de l’attaque. Le buteur de Crystal Palace sera soutenu par Florian Thauvin, Christopher Nkunku et Michael Olise dans un 4-2-3-1.

Autre absence notable : celle d’Adrien Rabiot, touché au mollet et qui n’avait pas participé à la séance collective de dimanche. Ce sont donc Eduardo Camavinga et Manu Koné qui auront le rôle de sentinelles au milieu. Pour le reste, pas de surprise : Mike Maignan veille dans les cages, Dayot Upamecano et William Saliba assurent la charnière centrale, tandis que Jules Koundé et Lucas Digne retrouvent leurs postes de latéraux.

Islande : Olafsson – Palsson, Ingason, Gretarsson, Tomasson – Ellertsson, Johannesson, Haraldsson – Gudmundsson, D. Gudjohnsen, Magnusson.

France : Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Digne – Koné, Camavinga – Thauvin, Olise, Nkunku – Mateta.

En direct : Islande-France (0-0)