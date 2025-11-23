La technique défensive inattendue d’Alexander Isak

Parce que la meilleure défense, c’est l’attaque.

Pas en super forme depuis son arrivée à Liverpool, Alexander Isak ne va pas spécialement mieux quand il porte le maillot de son équipe nationale sur les épaules. Alors qu’il cumule à peine 500 minutes de jeu réparties en 9 matchs toutes compétitions confondues avec les Reds (pour un but marqué en Carabao Cup), la Suède va devoir passer par l’étape des barrages pour espérer participer au prochain Mondial.

Bref, comme c’est trop souvent le cas, sa situation sportive merdique entraîne une forme de frustration chez de courageux anonymes du Net, lesquels ont décidé de réagir en menaçant Isak de mort ou d’aller cambrioler sa baraque. Ce à quoi l’attaquant suédois a réagi en prenant… un chien.

Attention, on ne parle pas de n’importe quel sac à puces. Celui du buteur en panne est un doberman spécialement dressé par une société d’élite pour bouffer les cambrioleurs et les trolls de la toile. Et ça a un prix : 34 000 balles. Ce qui signifie que pour un Alexander Isak en provenance de Newcastle (145 millions d’euros), Liverpool aurait pu se payer 4 265 chiens de garde pour riches.

C’était peut-être ça, la solution pour éviter une déculottée contre Nottingham…

