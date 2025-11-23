S’abonner au mag
Après Paul Pogba, un autre grand retour en Italie !

Après Paul Pogba, un autre grand retour en Italie !

Son « cauchemar est terminé ».

Après un match disputé le 8 octobre 2023 avec Monza contre la Salernitana et plus de deux ans sans jouer, Papu Gomez est de retour : ce samedi, l’Argentin de 37 ans a en effet refait son apparition sur un terrain de football professionnel à l’occasion de la rencontre opposant Padoue à Venise lors de la treizième journée de Serie B.

Entré à la 58e minute sans pouvoir éviter la défaite de son club, le champion du monde 2022 a désormais purgé sa suspension pour dopage et est enfin rétabli de sa blessure. La retraite attendra donc, même si le joueur offensif risque de galérer pour retrouver la première division.

Et oui, il n’y a pas que Paul Pogba !

Proche de rejouer avec Padoue, Papu Gómez revient sur le « cauchemar  » de sa suspension pour dopage

FC

