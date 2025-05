Coup de chaud pour Paolo Vanoli durant Torino-Venise

De la tension même lorsqu’il n’y a aucun enjeu.

Déjà sûr et certain d’évoluer en Serie A l’an prochain depuis plusieurs semaines, le Torino parvient encore à donner des bouffées de chaleur à son entraîneur, Paolo Vanoli. Le technicien italien, arrivé cet été sur le banc des Granata, s’est en effet retrouvé au sol quelques minutes, devant son banc, lors du match face à Venise disputé à domicile en ouverture de la 35e journée (1-1).

<iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/R1VIvq4PLjY?si=daEasTOfd6Tjl2fz" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Peu avant que ne soit transformé le penalty de l’égalisation de son équipe par Nikola Vlašić, Vanoli s’est effondré provoquant l’intervention immédiate du staff médical du Toro. Plus de peur que de mal pour l’ancien latéral gauche de la Fiorentina et du Hellas Vérone, qui s’est relevé et a pu terminer la rencontre. Il a même été salué par son homologue Eusebio Di Francesco en pleine rencontre, venu s’enquérir de l’état de santé de son homologue. L’ancien coach de la Roma avait pourtant, lui, toutes les raisons d’être sous tension suite à l’égalisation concédée par la formation vénitienne : suite à ce nul, le quatorzième de la saison, Venise reste dans la zone rouge à la 18e place et manque de mettre la pression sur Lecce – 17e et qui ne possède plus qu’une unité d’avance -, qui reçoit Naples ce samedi.

