Pronostic Venezia Torino : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Torino poursuit sur son rythme face à Venezia

Retombé en Serie B, Venezia a obtenu sa promotion en s’imposant successivement lors des barrages face à Palerme et Cremonese. Pour leur retour dans l’élite, les Arancioneroverdi ont tout d’abord perdu contre Brescia (3-1) en Coupe d’Italie. En championnat, le club de Venise a débuté par un revers chez la Lazio (3-1). Ensuite, les hommes de Vanoli sont allés chercher le point du nul face chez la Fiorentina (0-0) et vont donc jouer leur premier match de la saison à la maison. Dans cette formation, on retrouve l’attaquant danois Gytkjær ou le gardien Joronen. Cependant, l’excellent buteur finlandais Pohjanpalo a été blessé en ce début de saison mais retrouve le groupe ce soir (sans doute remplaçant).

En face, le Torino est installé depuis plusieurs années en Serie A. La formation turinoise termine souvent dans le ventre mou du championnat mais ne parvient pas à se mêler à la course européenne. L’équipe dirigée par Di Francesco, arrivé cet été, a parfaitement lancé ce nouvel exercice en s’imposant contre Cosenza (2-0) en Coppa Italia. Sur leur lancée, les Turinois ont signé un match nul face à l’AC Milan (2-2). Lors de cette rencontre, le Toro a mené de 2 buts à San Siro mais s’est fait rattraper par les Rossoneri. Lors de la seconde journée, le Torino s’est imposé face à l’Atalanta (2-1) avec des buts d’Ilic et de la recrue écossaise Che Adams. En plus de ces éléments, Di Francesco peut s’appuyer sur Zapata, Linetty, Lazaro ou Tameze. Sur une excellente dynamique, le Toro’ pourrait prendre le meilleur sur le promu, Venise.

