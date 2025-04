Milan efficace à Venise

Venezia 0-2 Milan

Buts : Pulisic (5e) & S. Giménez (90e+6) pour les Rossoneri

Deux tirs cadrés. Deux buts.

L’AC Milan a été en réussite à Venise (0-2), ce dimanche, en ouverture de la 34e journée Serie A. Passés devant dès la cinquième minute grâce à Christian Pulisic – sur un ballon glissé par Youssouf Fofana –, les Rossoneri n’ont ensuite plus du tout inquiété Andrei Radu… jusqu’au temps additionnel et un joli lob de Santiago Giménez, trouvé sur un coup franc lointain de Tijjani Reijnders (90e+6). Neuvième, Milan recolle provisoirement à deux points du top huit, et à cinq longueurs de la sixième place, dernier strapontin européen.

Dans le même temps, Côme l’a emporté à domicile face au Genoa (1-0).

Milan enfonce Venise dans la galère