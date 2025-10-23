Papu à Padoue.

Deux ans après sa suspension pour dopage, Papu Gómez devrait rechausser les crampons avec son club de Serie B, à Padoue. « Le cauchemar est terminé », souffle-t-il dans les colonnes du Corriere dello Sport. Dimanche, contre la Juve Stabia, le petit Argentin de 37 piges pourra enfin rejouer, si Matteo Andreoletti le décide. Après tout, le vrai suspense n’est plus sur le terrain, mais dans sa tête : comment redevenir joueur quand on a passé deux ans hors piste ?

Cette suspension, il la décrit comme un tunnel sans lumière. « Les premiers mois ont été infernaux. Les jours n’en finissaient pas. Je ne savais pas quoi faire. Mais petit à petit, j’ai réussi à transformer ma colère en envie de revenir sur le terrain. J’ai pensé à mon retour, ou à la retraite, mais seulement quand je l’aurais décidé moi-même. »

Objectif Serie A

Mais aujourd’hui, l’ancien magicien de l’Atalanta ne veut plus ressasser. Il veut Padoue. Il veut la Serie A. « J’avais reçu des offres d’Argentine et des Émirats arabes unis, mais je me suis toujours senti très bien en Italie. Je ne suis pas venu ici pour faire du tourisme. J’ai l’ambition d’amener Padoue le plus haut possible, je voudrais ramener cette équipe en Serie A », lâche-t-il, avec le ton de celui qui a déjà tout perdu, sauf la flamme.

N’ayant plus connu l’élite depuis 1996, Padoue est actuellement 11e à 6 point du leader Modène : il faudra bien un petit remontant.

