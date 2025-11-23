Lucas Chevalier considère qu'il a « un nouveau poste »

Difficile de passer derrière Gianluigi Donnarumma, évidemment, dans un club qui vient de remporter la Ligue des champions.

C’est pourtant la mission de Lucas Chevalier, nouveau gardien du Paris Saint-Germain depuis cet été. Sur TF1, dans Téléfoot, l’ancien de Lille est d’ailleurs revenu sur cette pression en évoquant les différentes difficultés. Dont l’une qui concerne son rôle de portier, lequel serait désormais transformé : « J’ai une nouvelle vie et un nouveau poste, la vision du gardien de but a encore évolué. Ma vie a changé, j’ai quitté le cocon… On me scrute de A à Z, et on se rend compte que c’est sans pitié. »

« Ma vie a changé… On me scrute de A à Z, c’est sans pitié ! » Lucas Chevalier revient sur son changement de dimension et les critiques qu’il subit au PSG. @SaberDesfa pic.twitter.com/7iGe12xUX0 — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 23, 2025

Le dernier rempart du PSG a ensuite continué en mentionnant ces « choses qu’il faut digérer. Même si on est préparé ou qu’on a conscience de ça, au moment où ça arrive vraiment, il faut un temps pour se dire ‘OK’ et avancer sereinement. Mais les leçons commencent à bien entrer dans la tête, j’arrive maintenant à aborder beaucoup plus sereinement les matchs et les objectifs qui vont arriver. Je suis content de passer par là, car c’est le haut niveau ».

Manuel Neuer, il joue au même poste ?

Didier Digard regrette un manque de « conviction »