S’abonner au mag
  • France
  • PSG

Lucas Chevalier considère qu'il a « un nouveau poste »

FC
Lucas Chevalier considère qu'il a « un nouveau poste<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Difficile de passer derrière Gianluigi Donnarumma, évidemment, dans un club qui vient de remporter la Ligue des champions.

C’est pourtant la mission de Lucas Chevalier, nouveau gardien du Paris Saint-Germain depuis cet été. Sur TF1, dans Téléfoot, l’ancien de Lille est d’ailleurs revenu sur cette pression en évoquant les différentes difficultés. Dont l’une qui concerne son rôle de portier, lequel serait désormais transformé : « J’ai une nouvelle vie et un nouveau poste, la vision du gardien de but a encore évolué. Ma vie a changé, j’ai quitté le cocon… On me scrute de A à Z, et on se rend compte que c’est sans pitié. »

Le dernier rempart du PSG a ensuite continué en mentionnant ces « choses qu’il faut digérer. Même si on est préparé ou qu’on a conscience de ça, au moment où ça arrive vraiment, il faut un temps pour se dire ‘OK’ et avancer sereinement. Mais les leçons commencent à bien entrer dans la tête, j’arrive maintenant à aborder beaucoup plus sereinement les matchs et les objectifs qui vont arriver. Je suis content de passer par là, car c’est le haut niveau ».

Manuel Neuer, il joue au même poste ?

Didier Digard regrette un manque de « conviction »

FC

À lire aussi
30
Revivez PSG-Le Havre (3-0)
  • L1
  • J13
  • PSG-Le Havre
Revivez PSG-Le Havre (3-0)

Revivez PSG-Le Havre (3-0)

Revivez PSG-Le Havre (3-0)
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Êtes-vous heureux d'avoir revu Paul Pogba sur un terrain de foot ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
113
31
30
Revivez PSG-Le Havre (3-0)
Revivez PSG-Le Havre (3-0)

Revivez PSG-Le Havre (3-0)

Revivez PSG-Le Havre (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!