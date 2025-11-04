Lucas Chevalier dresse le portrait du gardien idéal

Tout pour sa génération.

Dans un entretien accordé au Figaro publié ce mardi, Lucas Chevalier a été interrogé au sujet de ses premiers mois au Paris Saint-Germain. L’occasion pour le portier français de dévoiler le portrait du gardien idéal selon plusieurs catégories données.

Spoiler alert : tous les portiers nommés sont encore actifs, donc oubliez Gianluigi Buffon, Iker Casillas ou encore Lev Yachine. Chevalier préfère le présent et cite David Raya pour ses « réflexes », Alisson pour son sens de « l’anticipation » et son prédécesseur Gianluigi Donnarumma pour ses parades.

Et les pénos dans tout ça ?

Plutôt à l’aise dans l’exercice des penaltys, comme il l’avait montré dès son premier match avec le PSG, le Nordiste n’a cependant pas encore osé se désigner lui-même, patience… Mais il n’a pas manqué de nommer un gardien qu’il connaît très bien : « Je ne pense pas qu’il y en ait un vraiment qui survole le domaine, mais je pense à mon collègue Mike Maignan. »

Avant de conclure en désignant Manuel Neuer en tant que taulier dégageant une « autorité naturelle ». Cela tombe bien, il pourra suivre ça de plus près ce mardi soir face au Bayern.

Le moment idéal pour tester le prototype ?

Deux absents dans le groupe du PSG pour le match contre le Bayern